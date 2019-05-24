Экономика
Германа Грефа переизбрали главой СбербанкаРИА Новости вчера в 08:05
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания. Пост президента и председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007-го.
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Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Кино
Только 1 человек из 100 сможет правильно ответить на все вопросы о мультфильме «Аладдин»
Обновлено в 02:00
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Как во Владивостоке проходила зарядка для «цифры»
Награды получили Антон Лещев, Александр Чемаев, тренер Сергей Сумороков, президент Федерации ММА Владивостока Владислав Ясин.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»
Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые
В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Самолет упал в океан у берегов Флориды
В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein
Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Политика
В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент
Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.
Обновлено в 00:05
Футбол
«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130
"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 03:32
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Космос
Спутники Starlink засняли с Земли
Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Политика
Юнкер заявил о подделке Грецией статистики ради вступления в еврозону
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция стала участником еврозоны, представив недостоверную статистику.
Обновлено вчера в 11:49
Космос
Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия
Обновлено в 03:15
Кино
Загитова: люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Поставки смартфонов Huawei могут упасть на 25% из-за санкций США
Аналитики считают, что китайская компания Huawei, пострадавшая от непомерных санкций США, может в этом году сократить поставки на четверть и столкнуться с возможностью того, что ее смартфоны исчезнут с международных рынков.
Обновлено вчера в 15:11