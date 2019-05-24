Экономика

Германа Грефа переизбрали главой СбербанкаРИА Новости вчера в 08:05

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания. Пост президента и председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007-го.
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Греф будет зарабатывать деньги акционерам Сбербанка еще четыре года

ПРАЙМвчера в 16:17

Греф переизбран главой Сбербанка

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Герман Греф переизбран главой Сбербанка ещё на четыре года

Говорит Москвавчера в 07:46

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Интерфаксвчера в 08:01

Наблюдательный совет Сбербанка будет самостоятельно выбирать главу банка

ТАССвчера в 08:07

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:56

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:05
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Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

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Политика

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Общество

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Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»

Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
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Политика

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«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
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Армия и оружие

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Футбол

Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
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Происшествия

В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые

В центре французского Лиона вечером в пятницу произошел взрыв, пишет со ссылкой на местные власти и СМИ.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

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Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Самолет упал в океан у берегов Флориды

В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.
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Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Политика

В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент

Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.
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Футбол

«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130

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Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге

В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
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Космос

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Политика

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Юнкер заявил о подделке Грецией статистики ради вступления в еврозону

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция стала участником еврозоны, представив недостоверную статистику.
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Аналитики считают, что китайская компания Huawei, пострадавшая от непомерных санкций США, может в этом году сократить поставки на четверть и столкнуться с возможностью того, что ее смартфоны исчезнут с международных рынков.
Обновлено вчера в 15:11
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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