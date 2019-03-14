Политика

Герман Греф увидел главную проблему России в госуправленииРусская Планета 10:11

Глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России», заявил, что главная проблема страны заключается в «отсутствии эффективной системы государственного управления». Ответ прозвучал на просьбу журналиста назвать три основные проблемы в России, пишет РБК.
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Герман Греф
Это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. Я глубоко в этом убежден. И во все остальное просто не надо пускаться.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 09:17

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Глава Сбербанка назвал главную проблему России

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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