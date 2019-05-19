Герман Греф рассказал о развитии банковских услуг в селахАктуальные Новости 10:20

Герман Греф, глава Сбербанка России, рассказал о планах на развитие банковских услуг в селах. По словам финансиста, в течение ближайших полутора лет у жителей маленьких населенных пунктов страны появится возможность совершать некоторые операции через кассы в магазинах.

Герман Греф рассказал о развитии банковских услуг в селах

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