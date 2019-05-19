Экономика

Герман Греф рассказал о развитии банковских услуг в селахАктуальные Новости 10:20

Герман Греф, глава Сбербанка России, рассказал о планах на развитие банковских услуг в селах. По словам финансиста, в течение ближайших полутора лет у жителей маленьких населенных пунктов страны появится возможность совершать некоторые операции через кассы в магазинах.
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Сбербанк расширяет присутствие на селе

Красная весна10:28

Герман Греф рассказал о развитии банковских услуг в селах

Актуальные Новости10:20

Жители села к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы магазинов

Говорит Москва08:52

Сбербанк расширит свои функции в российских сёлах

News.ru09:35

Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селах

Известия09:15

Греф: жители сел к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы в магазинах

ТАСС08:35

Жителям сел пообещали новые банковские возможности

Lenta.ru09:43
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Политика

Греф признался, что не любит давать советы

Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
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Происшествия

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Футбол

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Обновлено в 09:52
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Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле

Пожарные спасли 36 человек из горящего шестиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.
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Происшествия

«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает

Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
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Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

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Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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