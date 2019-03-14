Политика
Герман Греф назвал основную проблему РоссииРЕН ТВ 08:49
Глава Сбербанка, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Герман Греф, выступая на форуме "Лидеры России" в Сочи, назвал основную проблему страны. В ходе мастер-класса Грефа попросили назвать три основных, по его мнению, проблемы современной России.
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Это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. Я глубоко в этом убежден. И во все остальное просто не надо пускаться.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 09:17
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Армия и оружие
Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву
"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в коммюнике военных.
Обновлено в 15:45
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Футбол
Хет-трик Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо»
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение киевскому "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:55
Политика
Парламент Британии одобрил отсрочку Brexit
В агентстве уточнили, что теперь отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза должны согласовать 27 стран-членов ЕС.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Керченском проливе село на мель судно из Либерии
Обновлено в 13:28
Происшествия
Названы причины крушения подлодки «Сан-Хуан»
Господин Бурден подчеркнул, что перед отправлением подлодка была в хорошем состоянии. «Сан-Хуан» не вышел на связь 15 ноября 2017 года.
Обновлено в 16:52
Политика
СМИ назвали сумму страховки потерянных при перевозке в Китай С-400
Груз, включавший комплексы С-400 «Триумф», которые в декабре 2017 года направились из порта Усть-Луга в Китай, но по пути попали в шторм и оказались повреждены, был застрахован на сумму $346 млн (19,9 млрд руб. по курсу декабря 2017 года), узнала «Фонтанка».
Обновлено в 16:35
Политика
Сенат США проголосовал за отмену приказа Трампа о режиме ЧП на границе
Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Политика
Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты, находившиеся до настоящего времени в Венесуэле, покинули территорию Боливарианской Республики.
Обновлено в 13:42
Политика
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Футбол
Краснодар — Валенсия 1:1
Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с испанской "Валенсией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, пропустив гол в компенсированное время, и выбыли из розыгрыша турнира.
Обновлено в 15:47
Политика
США допустили введение санкций против Китая за «притеснения уйгуров»
США рассматривают возможность введения санкций против властей Китая за нарушение прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено в 16:13
Политика
США хотят запретить работу Visa и Mastercard в Венесуэле
Соединённые Штаты задумались о введении санкций, запрещающих работу международных платежных систем Visa, Mastercard в Венесуэле.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия в Дагестане
"По предварительным данным, два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:17
Политика
Немецкие СМИ сообщили о «ренессансе» российского Крыма
Обновлено в 12:00
Интернет
Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа
Работница Google побила мировой рекорд по точности вычисления числа Пи. На процесс расчетов ей был затрачен 121 день.
Обновлено в 14:38
Политика
Грудинин может получить мандат Алфёрова в Госдуме
Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается в качестве кандидата на получение мандата умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Таможенника арестовали по подозрению в получении взятки в 10 млн
Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление об домашнем аресте в отношении петербуржца, который подозревается в получении крупной взятки.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно
По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Киллеры расстреляли бизнесмена в Подмосковье
Обновлено в 11:35
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Кино
В сети появился трейлер фильма «Мстители: Финал»
В официальном аккаунте студии Marvel на YouTube опубликован трейлер последней части фильма о приключениях супергероев — «Мстители: Финал».
Обновлено в 11:35
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Футбол
Вильярреал — Зенит 2:0 (2-й тайм)
Испанский «Вильярреал» забил первый гол в матче с петербургским футбольным клубом «Зенит», который проходит в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Опубликовано фото черного ящика упавшего в Эфиопии Boeing
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало в Twitter снимок одного из черных ящиков Boeing 737 MAX, разбившегося в Эфиопии.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Турция сообщила о выдаче Интерполом ордеров на арест по делу Хашкаджи
Министерство юстиции Турции сообщило, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила красные уведомления (ордера на арест) в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Reuters.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Пушкине маршрутное такси сбило женщину на пешеходном переходе
Как сообщили очевидцы, в вечернее время четверга, 14 марта, маршрутное такси сбило женщину, пересекавшую дорогу в зоне пешеходного перехода.
Обновлено в 15:14