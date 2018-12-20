Футбол

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря
Чемпионат
09:57

Геркус возглавляет московский «Локомотив» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской-Премьер-Лиги Сергея Прядкина.
Чемпионат09:57
с чего всё началось

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

По информации «Чемпионата», Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря. Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД.
Чемпионат09:57

Подробнее о событии

Геркус может покинуть пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Матч ТВ12:34

Стала известна дата ухода Геркуса с поста гендиректора «Локомотива»

Газета.Ru10:40

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Чемпионат09:57

29 декабря Геркус покинет «Локомотив». Уйдет также Штоффельсхаус

Sports.ru10:20

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Спорт день за днем10:48

Гендиректор «Локомотива» может покинуть пост и перейти на работу в РПЛ

Коммерсантъ17 декабря в 17:34

Геркус в ближайшее время может покинуть «Локомотив»

Vprognoze.ru17 декабря в 16:03
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Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Барселона» арендовала защитника

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо на правах аренды перебрался в "Барселону". Соглашение рассчитано до лета 2019 года.
Обновлено в 13:42
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Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено в 18:47
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«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
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Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено в 12:53
Футбол

Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

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Алекс Сандро продлил контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 17:42
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
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Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

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«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения

Обновлено в 10:50
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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