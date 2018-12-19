Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря
Спорт день за днем
10:48

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат». По данным источника, решение пролоббировали в совете директоров клуба и приняли в РЖД, и уход связан с противоречиями с советов директоров клуба.
Спорт день за днем10:48

Подробнее о событии

Геркус может покинуть пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Матч ТВ12:34

Стала известна дата ухода Геркуса с поста гендиректора «Локомотива»

Газета.Ru10:40

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Чемпионат09:57

«Чемпионат»: Геркус покинет «Локомотив» 29 декабря

Бомбардир.ру10:20

Геркус – о слухах об уходе из «Локо»

Спорт-Экспрессвчера в 08:55

Геркус: Уход из «Локомотива»? Все возможно

LiveSport.ruвчера в 09:16

СМИ: Об увольнении Геркуса из «Локомотива» объявят в ближайшее время

Sport24.ruвчера в 07:57
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Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона.
Обновлено в 13:59
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Алексом Сандро

Обновлено в 10:51
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Футболист «Ростова» Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА

Футболист "желто-синих" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию категории "А". Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку

Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли.
Обновлено в 02:50
Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича

Обновлено в 13:29
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

Амарти продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол

Поль Погба: «Жозе связался не с тем парнем»

Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 12:27
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Гента» Ловре Калинича.
Обновлено в 12:30
Футбол

«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой

Обновлено в 00:28
Футбол

Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 14:25
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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