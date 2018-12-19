Футбол

Геркус сообщил, кого он будет поддерживать на выборах президента РФС
RT на русском
06:07

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Виталия Мутко с должности президента Российского футбольного союза (РФС) и рассказал, кого будет поддерживать на предстоящих выборах.
RT на русском06:07

Подробнее о событии

Геркус – о слухах об уходе из «Локо»

Спорт-Экспресс08:55

Геркус поддержит Дюкова на выборах президента РФС

Спорт день за днем10:03

Геркус – о своем уходе из «Локомотива»: «В футболе все возможно. Совет директоров может принять такое решение»

Бомбардир.ру09:17

Геркус: Мутко нужно поблагодарить за ЧМ-2018 и выступление сборной на ЧЕ-2008

ТАСС06:16

Геркус: Уход из «Локомотива»? Все возможно

LiveSport.ru09:16

Геркус сообщил, кого он будет поддерживать на выборах президента РФС

RT на русском06:07

СМИ: Об увольнении Геркуса из «Локомотива» объявят в ближайшее время

Sport24.ru07:57
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол

«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

"Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".
Обновлено в 17:53
Футбол

Виталий Мутко решил уйти с поста президента РФС

В сентябре 2015-го — вернулся на пост президента РФС. С 2016 года он вице-премьер России.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг»

В матче 16-го тура Бундеслиги "Бавария" сумела обыграть гостей из Лейпцига.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Тоттенхэм» и «Челси» сразятся в полуфинале Кубка лиги

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:23
Футбол

Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»

Бэйл сделал всё, он просто разорвал соперника.
Обновлено в 17:58
Футбол

Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол

«Краснодар» намерен привлечь в свой состав еще одного шведа

Обновлено в 15:03
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что стал уделять больше времени общению с Богом, находясь под арестом в СИЗО.
Обновлено в 15:53
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Арсенал» проведет три сбора в зимнюю паузу

"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды.
Обновлено в 13:40
Футбол

Мама Рабьо помогает сыну уйти из «ПСЖ». У нее куча конфликтов с клубом

Мать Рабьо настаивала на зарплате в 10 миллионов евро в год – «ПСЖ» же не готовы платить игроку больше 7,2. Вообще, Вероника Рабьо играет важную роль в карьере своего сына: Вероника работает агентом своего же сына приблизительно с 2013 года, когда Адриан вернулся из аренды из «Тулузы».
Обновлено в 16:30
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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