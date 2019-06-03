Футбол

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млнЧемпионат 07:52

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своём "твиттере" прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" – "Ливерпуль" (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
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Геркус: «Выбежавшую в финале Лиги чемпионов девушку нужно засудить на 10 миллионов долларов»

Евро-футбол.ру08:51

Илья Геркус предложил оштрафовать Кинси Волански на 10 миллионов долларов

Спорт-Экспресс08:28

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн

Чемпионат07:52

«Засудить на $10 млн». Геркус предложил наказание для девушки в купальнике, прервавшей финал ЛЧ

Sport24.ru07:08

Илья Геркус: Выбежавшую на поле девушку нужно засудить миллионов на 10 долларов

Спорт день за днем09:50
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Происшествия

В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле

По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Музыка

Шнуров считает, что жанр рэп-баттла умер

Сергей Шнуров считает жанр рэп-баттла отжившим свой век.
Обновлено в 09:06
Политика

Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:10
Общество

В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки

Обновлено в 10:12
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Гаджеты

Samsung анонсировала ноутбуки — конкуренты MacBook Pro

Обновлено в 08:02
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

Обновлено в 09:33
Авто

Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Здоровье

«Живой Шемур» дал разъяснения по пробам воды. Североуральцам это нужно

Возмутило Лилию Загидулловну не то, что в принципе редакция пишет о загрязнении рек – женщина согласна, что говорить об этом нужно, а то, как неграмотно подана информация.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Футбол

Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
Обновлено в 10:15
Политика

В Тульской области разделили министерство строительства и ЖКХ

В регионе будут работать министерство строительства и министерство ЖКХ О разделении стало известно на совещании губернатора с членами правительства.
Обновлено в 09:44
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Спорт

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц.
Обновлено в 07:55
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Виталий Здоровецкий
Российский актёр
Russian-American YouTube personality. Zdorovetskiy's YouTube videos, as May 2019, have reached over 1.65 billion views and over 9.9 million subscribers, while his vlog channel has more than 260 million views and 2.0 million subscribers.
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