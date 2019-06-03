Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млнЧемпионат 07:52
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своём "твиттере" прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" – "Ливерпуль" (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
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Илья Геркус: Выбежавшую на поле девушку нужно засудить миллионов на 10 долларов
Спорт день за днем09:50
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Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Samsung анонсировала ноутбуки — конкуренты MacBook Pro
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Авто
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Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Происшествия
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Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
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«Живой Шемур» дал разъяснения по пробам воды. Североуральцам это нужно
Возмутило Лилию Загидулловну не то, что в принципе редакция пишет о загрязнении рек – женщина согласна, что говорить об этом нужно, а то, как неграмотно подана информация.
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Футбол
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Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
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В Тульской области разделили министерство строительства и ЖКХ
В регионе будут работать министерство строительства и министерство ЖКХ О разделении стало известно на совещании губернатора с членами правительства.
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Экономика
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Спорт
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
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Экономика
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На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
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Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17