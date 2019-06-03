Футбол

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млнЧемпионат 07:52

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своём "твиттере" прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" – "Ливерпуль" (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Геркус хочет засудить на 10 млн девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Нева Спорт16:27

«Засудить на $10 млн». Геркус предложил наказание для девушки в купальнике, прервавшей финал ЛЧ

Sport24.ru07:08

Илья Геркус предложил оштрафовать Кинси Волански на 10 миллионов долларов

Спорт-Экспресс08:28

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн

Чемпионат07:52

Геркус: «Выбежавшую в финале Лиги чемпионов девушку нужно засудить на 10 миллионов долларов»

Евро-футбол.ру08:51

Илья Геркус: Выбежавшую на поле девушку нужно засудить миллионов на 10 долларов

Спорт день за днем09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Гаджеты

Apple объявила об отказе от iTunes

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Футбол

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Мужчина с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Обновлено в 04:55
Транспорт

Стало известно, сколько машин ежедневно проезжает по МКАД

Каждый день по Московской кольцевой автодороге проезжает 1,36 миллиона машин, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
Обновлено в 14:17
Экономика

Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков

Если применить постановление правительства задним числом к сделкам, ходатайства о которых раскрывались ФАС, то, например, служба могла бы засекретить заявление Сбербанка о создании СП на базе «Яндекс.Маркет» в 2018 году (Сбербанк находится под секторальными санкциями, плюс он входил в число уполномоченных банков по гособоронзаказу).
Обновлено в 13:47
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Футбол

Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия

Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру

Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике

Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол

Устинов официально покинул «Рубин»

Обновлено в 09:49
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Технологии

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт

Певица Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт в своем загородном доме. Его она построила шесть лет тому назад.
Обновлено в 04:09
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске

В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, огонь угрожает соседним постройкам, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Обновлено в 16:37
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Политика

В ПАСЕ предложили сохранять за депутатами голос при пересмотре полномочий их делегации

В регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.
Обновлено в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 по декабрь 2018 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виталий Здоровецкий
Российский актёр
Russian-American YouTube personality. Zdorovetskiy's YouTube videos, as May 2019, have reached over 1.65 billion views and over 9.9 million subscribers, while his vlog channel has more than 260 million views and 2.0 million subscribers.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное