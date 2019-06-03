Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млнЧемпионат 07:52
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своём "твиттере" прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" – "Ливерпуль" (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
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Илья Геркус: Выбежавшую на поле девушку нужно засудить миллионов на 10 долларов
Спорт день за днем09:50
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