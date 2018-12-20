Футбол

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря
Чемпионат
09:57

Геркус возглавляет московский «Локомотив» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской-Премьер-Лиги Сергея Прядкина.
Чемпионат09:57
с чего всё началось

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

По информации «Чемпионата», Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря. Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД.
Чемпионат09:57

Подробнее о событии

Геркус может покинуть пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Матч ТВ12:34

Стала известна дата ухода Геркуса с поста гендиректора «Локомотива»

Газета.Ru10:40

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Чемпионат09:57

29 декабря Геркус покинет «Локомотив». Уйдет также Штоффельсхаус

Sports.ru10:20

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Спорт день за днем10:48

Гендиректор «Локомотива» может покинуть пост и перейти на работу в РПЛ

Коммерсантъ17 декабря в 17:34

Геркус в ближайшее время может покинуть «Локомотив»

Vprognoze.ru17 декабря в 16:03
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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