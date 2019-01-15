Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что остался в совете директоров команды.

Транспорт Транспорт Из-за подтопления закрыты три станции Московского метрополитена

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

Политика Политика Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».

Космос Космос Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

Общество Общество Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.

Политика Политика Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".

Экономика Экономика Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Спорт Спорт Биатлон. Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды.

Происшествия Происшествия В Саратовской области из-за снега обрушилась крыша школы Под Саратовом под тяжестью снега произошло обрушение крыши школы, никто не пострадал.

Политика Политика Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия Происшествия В «Мосметрострое» сообщили о причинах затопления метро в Москве

Происшествия Происшествия На Филевской линии московского метро произошел сбой

Экономика Экономика Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.

Общество Общество Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.

Экономика Экономика ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777 Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Политика Политика Суд закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам Лефортовский суд Москвы по просьбе ФСБ закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы, сообщает ТАСС.

Происшествия Происшествия Экс-замгубернатора Курганской области отправили на три года в колонию Курганский городской суд признал виновным бывшего заместителя губернатора, директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности на три года.

Политика Политика Кремль дал прогноз по войне в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия.

Армия и оружие Армия и оружие «Исламское государство» захватило город в Нигерии Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.

Общество Общество Голикова назвала сроки перехода от убыли к приросту населения в России В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом.

Экономика Экономика Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров в конце прошлого года согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе

Политика Политика Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.

Экономика Экономика В России усовершенствуют стандарт оценки прожиточного минимума Работа по усовершенствованию стандарта оценки прожиточного минимума начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Происшествия Происшествия В Мордовии девушки сожгли флаг России

Хоккей Хоккей Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Общество Общество Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Происшествия Происшествия Из московской квартиры спасли двух истощенных детей