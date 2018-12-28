Геркус занял пост генерального директора «Локомотива» летом 2016 года. До этого он был советником президента лиги Сергея Прядкина и работал в петербургском «Зените». Ранее Эрик Штоффельсхаус объявил о своём уходе с поста спортивного директора «Локомотива».

Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Спорт день за днем

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Происшествия Происшествия Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте Два человека стали жертвами взрыва, который произошел в туристическом автобусе вблизи египетских пирамид Гизы в пригороде Каира.

Политика Политика Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Политика Политика Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.

Политика Политика Песков рассказал о планах Путина встретить Новый год с родными «Сам Новый год (президент встретит — Ред.) в кругу родных и близких», — пояснил официальный представитель Кремля.

Происшествия Происшествия В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Спорт Спорт Гроссмейстер Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Политика Политика В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Политика Политика РПЦ объединит свои западноевропейские приходы Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.

Политика Политика Украина формально сняла запрет на въезд мужчин из России Киев формально снял запрет на въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, введенный раннее в рамках военного положения.

Политика Политика Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2» Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Хоккей Хоккей Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс» ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

Происшествия Происшествия Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Происшествия Происшествия «Крабовый король» сбежал от ФСБ Издание называет Кана «крабовым королем».

Происшествия Происшествия В Чехии мужчина захватил заложников в банке В чешском городе Пршибрам вооружённый мужчина захватил заложников. Об этом сообщает «Чешское радио».

Происшествия Происшествия В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.

Единоборства Единоборства Украинский боксер Усик рассказал о своей любви к русскому языку Общаться на русском языке предпочитает украинский боксер Александр Усик, который в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Происшествия Происшествия В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

Происшествия Происшествия Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".

Футбол Футбол Геркус объявил об уходе из «Локомотива» Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.

Спорт Спорт Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что большое влияние на психику самых популярных фигуристок России оказывают журналисты.

Происшествия Происшествия Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.