Футбол
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»РБК08:57
Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус. Немецкий специалист, ранее работавший в «Шальке» из Гельзенкирхена, пришел в столичный клуб в январе 2017 года.
РБК08:57
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с чего всё началось
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сделал через "СЭ" заявление об уходе из клуба. Геркус и его наследие. В чем он был хорош, а где ошибся – Друзья!Спорт-Экспресс08:10
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