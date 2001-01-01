Футбол

Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
РБК
08:57

Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус. Немецкий специалист, ранее работавший в «Шальке» из Гельзенкирхена, пришел в столичный клуб в январе 2017 года.
РБК08:57
с чего всё началось

Геркус объявил об уходе из «Локо»

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сделал через "СЭ" заявление об уходе из клуба. Геркус и его наследие. В чем он был хорош, а где ошибся – Друзья!
Спорт-Экспресс08:10

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Геркус ушел с поста гендиректора «Локомотива»

Коммерсантъ10:55

Игорь Лебедев: Хотелось бы сказать спасибо Геркусу

Советский спорт10:45

Булыкин: результаты ФК «Локомотив» характеризуют Геркуса как хорошего руководителя

ТАСС10:56

Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»

РБК08:57

Геркус объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива»

Чемпионат08:30

Ольга Смородская: «К руководству „Локомотива“ приходит очень невнятная команда»

Спорт-Экспресс10:49

Какой будет жизнь «Локомотива» после Геркуса

Спорт день за днем26 декабря в 12:56
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

Сарри ждет решения вопроса по контракту Азара

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что клуб обязан в ближайшее время определиться с будущим полузащитника Эдена Азара, контракт которого истекает летом 2020 года.
Обновлено в 09:43
Футбол

Модрич отклонил предложение «Реала» о продлении контракта

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»

Обновлено в 04:27
Футбол

У «Газпром Арены» проходит акция в поддержку Кокорина

Акция направлена на поддержку футболиста Александра Кокорина, который находится в СИЗО. Футбольные фанаты столпились у памятника Кирова.
Обновлено в 07:01
Футбол

Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»

Обновлено в 10:56
Футбол

Агент опроверг возможный переход Головина в «Зенит»

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов опроверг информацию о том, что футболист может перейти в петербургский «Зенит».
Обновлено в 10:58
Футбол

Гаттузо: «Расизм есть не только в Италии»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал расистские кричалки в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали в матче против «Интера».
Обновлено в 10:48
Футбол

Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 году

Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен завершить карьеру футболиста в 2020 году.
Обновлено в 08:16
Футбол

«Ахмат» хочет пригласить главного тренера «Анжи»

Обновлено в 09:05
Футбол

Клопп ответил на критику А. Морено в свой адрес

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавние слова защитника команды Альберто Морено в свой адрес.
Обновлено в 10:02
Футбол

«Крылья Советов» хотят арендовать Тарасова

Как стало известно «Матч ТВ», «Крылья Советов» заинтересованы в услугах полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 10:39
Футбол

Экс-президент «Арсенала» Хилл-Вуд умер на 83-м году жизни

Бывший президент лондонского футбольного клуба «Арсенал» Питер Хилл-Вуд скончался на 83-м году жизни.
Обновлено в 06:16
Футбол

Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре

Обновлено в 04:26
Футбол

«ВКонтакте» назвала самых обсуждаемых людей года

Команда социальной сети «ВКонтакте» проанализировала информацию за 2018 год и составила два рейтинга.
Обновлено в 10:28
Футбол

Гришин стал тренером команды «Локомотива» 2003 года рождения

Обновлено в 06:03
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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