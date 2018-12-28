Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»RT на русском08:32
Геркус занял пост генерального директора «Локомотива» летом 2016 года. До этого он был советником президента лиги Сергея Прядкина и работал в петербургском «Зените». Ранее Эрик Штоффельсхаус объявил о своём уходе с поста спортивного директора «Локомотива».
RT на русском08:32
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