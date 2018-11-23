Футбол

Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома
Чемпионат
16:04

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
Чемпионат16:04

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Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома

Чемпионат16:04

Геркус — о поражении от «Урала»: «Черная пятница»

Матч ТВ15:53

Геркус — о поражении от «Урала»: «Черная пятница»

Sportbox.RU15:53

«Черная пятница». Геркус — о поражении «Локомотива» в матче с «Уралом»

Sport24.ru15:35

Илья Геркус: «Локомотив» потерпел обиднейшее поражение в матче с «Уралом»

Спорт-Экспресс15:21

Геркус о поражении от «Урала»: «Black Friday»

Sports.ru16:58

Геркус – о поражении от «Урала»: «Черная пятница»

Бомбардир.ру16:44
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Футбол

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

Обновлено в 17:36
Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Футболисты "Лиона" нанесли поражение "Сент-Этьену" в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 17:31
Футбол

Дубль Фолланда принес победу «Байеру» в матче со «Штутгартом»

В матче 12-го тура чемпионата Германии Байер на своем поле обыграл Штутгарт со счетом 2:0.
Обновлено в 17:48
Футбол

Магнуссон забил первый гол за ЦСКА

На 57-й минуте забитым мячом отметился защитник армейцев Хердюр Магнуссон, откликнувшийся на подачу Ивана Облякова с углового.
Обновлено в 16:42
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:08
Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 17:28
Футбол

Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

Форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.
Обновлено в 17:59
Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 16:49
Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.
Обновлено в 15:25
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:04
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 17:24
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено в 16:46
Футбол

«Барселона» заинтересована в защитнике «Зенита» Ивановиче

Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу.
Обновлено в 12:35
Футбол

Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Обновлено в 12:40
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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