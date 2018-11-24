Футбол

Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома
Чемпионат
16:04

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
Чемпионат16:04
Илья Геркус
Black Friday. Не забиваем свое и получаем обиднейшее поражение дома.
— Илья Геркус, российский предпринимательГазета.Ru 18:32

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Геркус назвал «черной пятницей» поражение «Локомотива» в матче с «Уралом»

Газета.Ru18:32

Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома

Чемпионат16:04

Геркус — о поражении от «Урала»: «Черная пятница»

Матч ТВ15:53

Геркус — о поражении от «Урала»: «Черная пятница»

Sportbox.RU15:53

«Черная пятница». Геркус — о поражении «Локомотива» в матче с «Уралом»

Sport24.ru15:35

Илья Геркус: «Локомотив» потерпел обиднейшее поражение в матче с «Уралом»

Спорт-Экспресс15:21

Геркус о поражении от «Урала»: «Black Friday»

Sports.ru16:58
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Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

"Лион" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 19:07
Футбол

ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в РПЛ

Московский ЦСКА стал первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который набрал 1000 очков за время выступлений в турнире.
Обновлено в 17:04
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено в 17:48
Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 18:38
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:08
Футбол

Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции

Форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.
Обновлено в 17:59
Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.
Обновлено в 15:25
Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 16:49
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 17:24
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:04
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено в 16:46
Футбол

Погребняк не поможет «Уралу» в 2018 году

Обновлено в 18:31
Футбол

«Динамо» разгромило «Енисей» в матче молодёжного первенства

Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура молодёжного первенства России московского «Динамо» с красноярским «Енисеем».
Обновлено в 12:29
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Атлетико - Барселона ~ прогноз на центральный матч Примеры: Смена лидерства?

Обновлено в 18:53
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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