Футбол
Геркус может покинуть пост гендиректора «Локомотива»
Геркус может покинуть пост гендиректора «Локомотива»Soccer.ru12:06
Московский «Локомотив» готовит изменения в менеджменте клуба. Есть вероятность, что генеральный директор железнодорожников Илья Геркус покинет свой пост, а его место займет Василий Кикнадзе. Сам Геркус, предположительно, может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.
Soccer.ru12:06
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