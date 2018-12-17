По информации "СЭ", 19 декабря в менеджменте "Локомотива" могут произойти изменения. Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост.

с чего всё началось

Московский «Локомотив» готовит изменения в менеджменте клуба. Есть вероятность, что генеральный директор железнодорожников Илья Геркус покинет свой пост, а его место займет Василий Кикнадзе. Сам Геркус, предположительно, может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.

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