Политика
Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере
Обновлено в 12:59
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Хоккей
Финляндия — Дания 3:1 (3-й период)
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.
Обновлено в 15:21
Музыка
В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»
Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:21
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
Названы директора российских музеев с самым высоким доходом
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
«Зенит» попал в рейтинг самых дорогих футбольных брендов
В топ-50 футбольных брендов попал "Зенит". Питерский клуб поднялся на 46-е место.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Общество
Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»
В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Теннис
Рим. Рафаэль Надаль отдал Николозу Басилашвили один гейм
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прошёл в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв грузина Николоза Басилашвили, - 6/1, 6/0.
Обновлено в 14:50
Футбол
Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года
Обновлено в 08:24
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Обновлено в 09:30
Игры
Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Кино
Вышел первый трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»
Обновлено вчера в 03:33
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж
Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05