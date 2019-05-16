Политика

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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Вице-спикер Рады Геращенко ушла в отставку с поста уполномоченного по миру в Донбассе

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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы объявила об отставке

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В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере

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В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

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Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.
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Музыка

В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
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«Зенит» попал в рейтинг самых дорогих футбольных брендов

В топ-50 футбольных брендов попал "Зенит". Питерский клуб поднялся на 46-е место.
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Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
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«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

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Обновлено в 15:37
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
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Теннис

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В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

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Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 08:24
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол

Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Обновлено в 09:30
Игры

Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры

Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
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В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

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Обновлено в 06:27
Политика

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
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Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
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Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

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Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики

Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
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Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
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