Политика

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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В ДНР отреагировали на отставку представителя Киева в подгруппе по Донбассу

РИА Новости10:18

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу объявила об отставке

ФАН08:15

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу ушла в отставку

Московский Комсомолец09:31

Вице-спикер Рады Геращенко ушла в отставку с поста уполномоченного по миру в Донбассе

РЕН ТВ09:18

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

RT на русском08:21

Геращенко покидает пост уполномоченной по мирному урегулированию

News.ru09:33

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы объявила об отставке

ТАСС08:01
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Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Шоу-бизнес

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Общество

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В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Театры

Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета

Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.
Обновлено в 15:09
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Авто

Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике

"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном

Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев.
Обновлено в 15:08
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Авто

Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве

Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 SE выйдет в России с 23 мая по цене от 24 990 рублей

Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Экономика

Беглов попросил Медведева пересмотреть нормативы за газ

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть нормативы за газ.
Обновлено в 16:44
Общество

Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев

Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Хоккей

Сборная Канады победила Францию в матче чемпионата мира

Сборная Канады оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:2. Канадский коллектив удачно провёл первый период, забросив три шайбы усилиями Энтони Манты, Дарнелла Нурса и Энтони Чирелли.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

«Бил ногой по голове»: Викторию Комиссарову из «Дома-2» жестоко избили

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Aurus стал прорывом года в рейтинге отечественных автомобилей

Обновлено в 14:49
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»

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Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
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Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
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