Политика
Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.
Обновлено в 15:09
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Авто
Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике
"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном
Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев.
Обновлено в 15:08
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Авто
Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве
Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Экономика
Беглов попросил Медведева пересмотреть нормативы за газ
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть нормативы за газ.
Обновлено в 16:44
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Хоккей
Сборная Канады победила Францию в матче чемпионата мира
Сборная Канады оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:2. Канадский коллектив удачно провёл первый период, забросив три шайбы усилиями Энтони Манты, Дарнелла Нурса и Энтони Чирелли.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
«Бил ногой по голове»: Викторию Комиссарову из «Дома-2» жестоко избили
Девушка рассказала, что стала жертвой жестокого рукоприкладства, угроз и преследований.
Обновлено в 11:36
Авто
Aurus стал прорывом года в рейтинге отечественных автомобилей
Обновлено в 14:49
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25