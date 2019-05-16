Политика
Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика
На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»
Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Музыка
Названы победители первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено 14 мая в 18:12
Космос
Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи
Российские космонавты на МКС испытали установку по получению технической воды из мочи.
Обновлено в 11:20
Хоккей
Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:15
Политика
Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика
Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Политика
Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках
Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Наука
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски
Обновлено вчера в 01:28
Авто
В России подорожали два кроссовера Suzuki
Обновлено в 03:12
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»
Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Авто
Ford официально представил новый «заряженный» универсал Focus ST
Компания Ford представила в Европе "заряженный" универсал Focus ST нового поколения.
Обновлено в 05:36
Теннис
Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме
В четвертьфинале 35-летний Вердаско встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Рафаэль Надаль (Испания).
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Ученые предложили усилить «Армату» беспилотниками и роботами
Специалисты считают, что у танка достаточно «плохое зрение». Ученые предложили способ усиления «Арматы» в данном направлении.
Обновлено в 12:05
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Общество
Мэр Екатеринбурга: строительство храма на время опроса не приостановят
Ранее Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы узнать мнение жителей города о строительстве храма Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что подготовительные работы для строительства храма в сквере в центре города не будут приостанавливаться на время опроса жителей.
Обновлено в 11:43