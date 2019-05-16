Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в Минске

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