Политика

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в МинскеИА Новороссия 08:46

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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В ДНР отреагировали на отставку представителя Киева в подгруппе по Донбассу

РИА Новости10:18

Геращенко покидает пост уполномоченной по мирному урегулированию

News.ru09:33

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу ушла в отставку

Московский Комсомолец09:31

Вице-спикер Рады Геращенко ушла в отставку с поста уполномоченного по миру в Донбассе

РЕН ТВ09:18

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

RT на русском08:21

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу объявила об отставке

ФАН08:15

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы объявила об отставке

ТАСС08:01
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Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»

Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Музыка

Названы победители первого полуфинала «Евровидения»

Обновлено 14 мая в 18:12
Космос

Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи

Российские космонавты на МКС испытали установку по получению технической воды из мочи.
Обновлено в 11:20
Хоккей

Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:15
Политика

Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика

Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США

Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

Обновлено в 06:13
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Экономика

Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги

Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Наука

Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски

Обновлено вчера в 01:28
Авто

В России подорожали два кроссовера Suzuki

Обновлено в 03:12
Энергетика

Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа

Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

Обновлено в 08:35
Происшествия

Трёх человек спасли из горящей квартиры на Кораблестроителей

Обновлено в 09:56
Футбол

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи

Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Политика

Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»

Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Авто

Ford официально представил новый «заряженный» универсал Focus ST

Компания Ford представила в Европе "заряженный" универсал Focus ST нового поколения.
Обновлено в 05:36
Теннис

Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме

В четвертьфинале 35-летний Вердаско встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Рафаэль Надаль (Испания).
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Ученые предложили усилить «Армату» беспилотниками и роботами

Специалисты считают, что у танка достаточно «плохое зрение». Ученые предложили способ усиления «Арматы» в данном направлении.
Обновлено в 12:05
Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Общество

Мэр Екатеринбурга: строительство храма на время опроса не приостановят

Ранее Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы узнать мнение жителей города о строительстве храма Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что подготовительные работы для строительства храма в сквере в центре города не будут приостанавливаться на время опроса жителей.
Обновлено в 11:43
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