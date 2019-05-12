Политика
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снестиВести.Ru 10:43
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко согласилась открыть общественную приемную в палатке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП
"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу
Обновлено в 13:58
Футбол
Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу
На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Политика
В Индонезии 496 сотрудников избиркомов умерли при подсчёте голосов
В Индонезии 496 сотрудников избирательных комиссий умерли после выборов при подсчёте голосов. Об этом информирует издание Strait Times.
Обновлено в 06:29
Футбол
Артём Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии»
Обновлено в 14:18
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Ранее СМИ сообщили, что жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Путешествия
Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта
Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
В Адыгее загорелся рыбный завод
Обновлено в 14:08
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Телезрители смогут покупать товары через QR-код на экране
В результате, телезрители смогут легко покупать товары в процессе просмотра передач ShoppableTV.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Волгограде горят частный дом и ангар
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика
Путин проведет серию военных совещаний в новом формате
Обновлено в 12:54
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03