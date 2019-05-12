Политика

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снестиВести.Ru 10:43

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко согласилась открыть общественную приемную в палатке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Протеже Порошенко откроет общественную приемную в палатке по сбору помощи ВСУ

РЕН ТВ14:56

Протеже Порошенко откроет приемную в сносимой палатке по сбору помощи ВСУ

Газета.Ru14:35

Вице-спикер Рады проведет прием в палатке «Все для победы», которую хотят снести в Харькове

Украина.ру10:41

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Вести.Ru10:43

Украинский вице-спикер откроет приёмную в палатке

News.ru10:38
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"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
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На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
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В Индонезии 496 сотрудников избирательных комиссий умерли после выборов при подсчёте голосов. Об этом информирует издание Strait Times.
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Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
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Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта

Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
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В Адыгее загорелся рыбный завод

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Телезрители смогут покупать товары через QR-код на экране

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Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
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Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
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В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
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Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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