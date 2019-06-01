Футбол

Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжкиРИА Новости 10:45

Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев. Щенников получил травму во время утренней тренировки.
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Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Чемпионат10:46

Защитник Щенников выбыл из строя с переломом лодыжки

Sport24.ru10:41

Защитник ЦСКА Щенников получил перелом лодыжки

Sport.ru11:13

Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Матч ТВ10:48

Щенников получил перелом на тренировке ЦСКА

Советский спорт11:02

Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки

РИА Новости10:45

Щенников получил перелом лодыжки на тренировке ЦСКА

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Георгий Щенников
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России. Трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России.
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