Футбол

Георгий Пеев: «Попову было тяжело уйти из „Спартака“»
Спорт-Экспресс
вчера в 12:02

Знаю, что уйти из "Спартака" ему было тяжело, но он хочет играть, здесь у него мало игровой практики. Не знаю, почему он не играл в "Спартаке", видел несколько матчей с участием Попова, и он в них выглядел неплохо. Не в курсе, где продолжит карьеру Попов.
Спорт-Экспрессвчера в 12:02

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Георгий Пеев: «Попову было тяжело уйти из „Спартака“»

Спорт-Экспрессвчера в 12:02

Где Ивелин Попов продолжит карьеру? Отвечает Георгий Пеев

Спорт день за днемвчера в 12:42
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Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Полицейского убили в подмосковном Подольске

Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Лаос передал России 30 танков Т-34

Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Глава Минтруда заявил о повышении зарплат бюджетников

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково

По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США во вторник заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 00:47
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты

Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС

С 1 января на сайте российского онлайн-магазина Apple.com из-за повышения НДС до 20% действуют новые цены, написал сайт iPhones.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Хоккей

Кучеров первым набрал 70 очков в НХЛ

Обновлено в 02:25
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей

Россиянину пообещали пожизненный запас водки за контракт с клубом НХЛ

Российскому форварду команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину один из баров в городе Коламбус (штат Огайо, США) предложил пожизненный запас водки, если он останется в клубе, сообщил «Спорт-Экспресс» в среду, 9 января.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»

США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:08
Энергетика

Население Украины ждёт очередное повышение цен на газ

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения страны на 23,5% (до $307 за 1 тыс. кубометров) с 1 ноября прошлого года в рамках договоренностей и требований МВФ.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Автоспорт

Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара»

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты

Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Посольство РФ: Власти Британии насильственно удерживают Скрипалей

Посольство России в Великобритании назвало информационным вбросом сообщения британских СМИ о ходе расследовании «дела Скрипаля» и о жизни бывшего английского шпиона после отравления.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с российских компаний

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились к американскому минфину с призывом отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту

В водах Тихого океана дрейфует грузовое судно Sincerity Ace с большим количеством автомобилей на борту.
Обновлено в 01:13
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Представлен логотип «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
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