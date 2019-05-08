Георгий Джикия выбран лучшим игроком апреля в «Спартаке»Еженедельник Футбол 13:34

Каждый месяц болельщики «Спартака» голосуют за лучшего игрока. Таковым в апреле стал Георгий Джикия. Футболист сборной России набрал 41% голосов, обойдя в голосовании Романа Зобнина, набравшего 15%, и левого защитника Айртона с 9%. В апреле Джикия отыграл 4 матча и заработал одну желтую карточку.

Происшествия Адвокаты Кокорина и Мамаева недовольны приговором суда и обжалуют его Читайте такжеСуд вынес приговор Мамаеву и Кокорину Адвокат призналась, что подсудимые надеялись на более мягкий приговор, и рассчитывали, "что суд, может перед праздником, 9-го мая, снизит сроки".

Политика Бутина выйдет на свободу 5 ноября и будет депортирована в Россию "Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - заявили в среду в Бюро, а также напомнили, что после освобождения Мария будет депортирована на родину.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.

Здоровье Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.

Футбол «Барселона» покинула арену без сдававшего допинг-тест Месси Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не покинул стадион "Энфилд Роуд" после ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4) вместе с партнерами по команде, сообщает "Советский спорт".

Культура Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Авто Фанаты Lada сделают идеальный Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Общество В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.

Единоборства Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.

Армия и оружие Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Происшествия В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки В Ижевске врача одной из городских больниц осудили за изнасилование пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Армия и оружие США требуют от властей Ирана не изображать «стражей революции» Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, который заявил, что Вашингтон будет максимально давить на власти Тегерана – до тех пор, пока они не откажутся "от своих дестабилизирующих амбиций".

Происшествия В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

Происшествия Основной версией трагедии в Шереметьево стала ошибка пилотов Основной версией трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компании «Аэрофлот», жертвами которой стал 41 человек, стали неверные действия пилотов.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Общество «Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.

Происшествия В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Политика США повысили пошлины на ряд китайских товаров Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.