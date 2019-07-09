Футбол
Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»Российская газета 05:57
Вице-капитаном назначен полузащитник российской сборной Роман Зобнин. Решение Кононова не стало сюрпризом. Джикия уже в прошлом сезоне неоднократно выводил "Спартак" на поле, хотя официально капитаном оставался Денис Глушаков.
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Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
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Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
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Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
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Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
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Обновлено в 08:47
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Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
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Обновлено в 08:08
Происшествия
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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика
Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной
Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.
Обновлено в 08:38
Политика
Толстой назвал победой дипломатии поездку российской делегации в ПАСЕ
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Обновлено в 07:38
Футбол
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Экономика
«Росатом» примет участие в тендере на строительство чешской АЭС
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Обновлено в 09:13
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
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Обновлено вчера в 07:58
Экономика
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Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Футбол
Спортивного директора «Ротора» на месяц отстранили от футбола
Комитет РФС по этике принял решение оштрафовать спортивного директора "Ротора" Эдуарда Панасюка на 50 тысяч рублей и запретить ему на месяц участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте РФС.
Обновлено в 08:55
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57