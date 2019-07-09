Футбол

Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»Российская газета 05:57

Вице-капитаном назначен полузащитник российской сборной Роман Зобнин. Решение Кононова не стало сюрпризом. Джикия уже в прошлом сезоне неоднократно выводил "Спартак" на поле, хотя официально капитаном оставался Денис Глушаков.
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