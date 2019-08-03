Футбол
Георгий Джикия: «Тил сказал, что рад всех видеть»Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
|57′
Артур Юсупов
|60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
|64′
|67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
|74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
|85′
Тони Шуньич
|89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
|90′+4′
Александр Максименко
|90′+5′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
9
Мирзов
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
9
Н`Жи
5
Тетте
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Сказал, что провел отличное время в "Спартаке", поблагодарил за моменты, которые были у него в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Культура
В возрасте 84 лет скончался Вилли Токарев
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2
Немецкий автогонщик Мик Шумахер из команды Prema, являющийся сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, добился первой победы на этапе "Формулы-2" в Венгрии.
Обновлено в 08:27
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Политика
В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами
Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Политика
Жена Асада рассказала о своем излечении от рака
Обновлено в 06:08
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Обновлено вчера в 16:05
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Обновлено в 06:10
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Политика
Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум
Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде.
Обновлено в 07:19
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа 2019 года.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка
В Иркутской области в результате паводка, начавшегося после сильных дождей в конце июня, пострадали 42,6 тыс. жителей региона, заявил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 05:58
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
Следующий матч на турнире олимпийская сборная России проведет 5 августа против ярославского "Локомотива", а "Авангард" 7 августа встретится с "Сочи".
Обновлено в 08:30
Общество
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
К концу первой декады августа в европейской части России потеплеет до +24 градусов.
Обновлено в 08:26
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Наука
Ученые рассказали, что предшествует раку
Обновлено в 01:11
Теннис
Даниил Медведев стал финалистом турнира АТР в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Петром Гоевчиком в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Вашингтоне.
Обновлено в 02:37