Футбол

Георгий Джикия: «Тил сказал, что рад всех видеть»Спорт-Экспресс вчера в 16:00

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Сказал, что провел отличное время в "Спартаке", поблагодарил за моменты, которые были у него в России.
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