Футбол
Фанаты «Спартака» простились с Алексеем БахытомРЕН ТВ 06:41
В Москве в крематории на Николо-Архангельском кладбище прошла церемония прощания с одним из самых известных фанатов московского футбольного клуба "Спартак" Алексеем Васюком, больше известного как Бахыт. Проститься с ним приехали около 300 человек.
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