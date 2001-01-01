Футбол
Георгий Джикия: «Созванивались с Каррерой»Спорт-Экспресс вчера в 23:25
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой . Однако разговор был недолгим из-за языкового барьера.
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Происшествия
Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины
Обновлено в 01:16
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
MEGA Слухи о воссоединении бывших супругов поползли после того, как в СМИ просочилась информация о том, что Питт присутствовал на юбилее Энистон.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Швейцарские архитекторы уличили власти Киева в плагиате
Швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что власти Киева для строительстве моста между парками использовали их проект, за который им не заплатили.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе
Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Происшествия
МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден
Обновлено 06 мая в 15:47
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
«Наполи» отказался от трансфера Лосано
"Наполи" отказался от приобретения вингера ПСВ Ирвинга Лосано.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина
Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Актер Игорь Стам публично уличен невестой в измене
Обновлено вчера в 22:10
Общество
В музее шпионажа в Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, открывающийся после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, секретный агент НКВД Рамон Меркадер (1913-1978) убил известного политика и революционера Льва Троцкого (1879-1940).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет близ Триполи
Силы Хафтара сообщают, что сбили самолет, которым управлял португалец, в понедельник близ Триполи. Данных о типе и модели самолета пока нет.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Лужков объяснил, зачем ездил в КНДР на майские праздники
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, зачем на первомайские праздники ездил в Северную Корею.
Обновлено в 02:10
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59