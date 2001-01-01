Футбол

Георгий Джикия: «Созванивались с Каррерой»Спорт-Экспресс вчера в 23:25

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой . Однако разговор был недолгим из-за языкового барьера.
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Георгий Джикия: «Гулиев с первого дня чувствовал себя виноватым. Он до сих пор переживает»

Спорт-Экспресс02:15
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Армия и оружие

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В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
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