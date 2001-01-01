Футбол
Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при КононовеСпорт-Экспресс вчера в 21:25
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" охарактеризовал философию игры команды. Также он признался, что ему нельзя делать на поле при главном тренер Олеге Кононове .
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Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол
Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ
Около 40 военнослужащих армии Венесуэлы, вероятно, нарушили границу с Колумбией, пишет газета El Tiempo.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области в связи со сложной пожароопасной обстановкой, ночью 8 мая из-за угрозы населенным пунктам были эвакуированы жители двух поселков, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.
Обновлено в 01:17
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет
Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 10:38
Космос
Пять спутников «Глонасс» планируют запустить в 2019 году
Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС должна пополниться пятью спутниками в 2019 году, говорится в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»
После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
СК России: экипаж SSJ-100 сделал недопустимое
Следственный комитет Российской Федерации определил действия членов экипажа потерпевшего в столичном аэропорту «Шереметьево» как совершенно недопустимые, предположив, что именно из-за них части пассажиров и не удалось спасти.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт
Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено вчера в 17:38
Технологии
Доставка из интернет-магазинов может стать дешевле в России
Как сообщают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), цены на доставку товаров могут снизиться в том случае, если будет окончательно принят одобренный в первом чтении законопроект, разрешающий использование QR-кода вместо бумажного чека.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Названа дата премьерного показа нового суперкара McLaren
Суперкар получит достаточно просторный салон и объемный багажник. К тому же новинка будет пригодна для дальних путешествий.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Обновлено вчера в 15:39