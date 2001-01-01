Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при КононовеСпорт-Экспресс вчера в 21:25

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" охарактеризовал философию игры команды. Также он признался, что ему нельзя делать на поле при главном тренер Олеге Кононове .

Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при Кононове

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