Футбол
Георгий Джикия: «Созванивались с Каррерой»Спорт-Экспресс вчера в 23:25
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой . Однако разговор был недолгим из-за языкового барьера.
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ЖКХ
Магнитогорцам из взорвавшегося дома начислили пени за ЖКХ
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика
Глава МИД Китая собрался в Россию
Глава китайского МИДа Ван И собрался с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Украине предсказали потерю денег от МВФ
Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году.
Обновлено в 03:56
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Учёные выяснили, что «жаворонки» в интиме активнее «сов»
Проведённый специалистами института One Pole опрос показал, что "жаворонки", спящие на один час меньше "сов", проявляют большую активность как в повседневной жизни, так и в интимных отношениях.
Обновлено в 03:28
Общество
Названа опасность полоскания рта после чистки зубов
Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Кино
Disney перенесла премьеру второго «Аватара»
Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Перми снова эвакуируют торговые центры после сообщений о минировании
Сегодня в ряд организаций и учреждений Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 03:45
Игры
Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Сообщения о химической тревоге в Тверской области оказались учебными
По заверениям МЧС, радиационный фон не территории региона в норме Сообщения об объявлении в Тверской области "Химической тревоги" оказались учебной проверкой.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании
Напомним, что в апреле в Кемерове из-за сообщений о минировании эвакуировали 10 объектов, в том числе здание администрации города.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Экономика
РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду
Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07