Футбол
Георгий Джикия: «Проиграли Бельгии из-за собственных ошибок»Спорт-Экспресс 05:48
Сами виноваты, допустили много ошибок и поплатились за них, - сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной.
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Джикия считает, что сборная России поплатилась за свои ошибки в матче с Бельгией
RT на русскомвчера в 18:13
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