Футбол
Георгий Джикия: «Чемпионство не надо помнить. Его надо повторить»Спорт-Экспресс вчера в 18:10
Интервью "СЭ" дал один из лидеров "Спартака", защитник команды Георгий Джикия 2 года назад "Спартак" стал чемпионом России. Уникальная обложка "СЭ" В день чемпионства был на шашлыках с друзьями – 7 мая – важная для "Спартака" дата.
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Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных на сайте правительство.
Обновлено в 04:23
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 03:29
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Футбол
В Бразилии хотят лишить Неймара капитанской повязки в сборной
Напомним, что Неймар стал организатором неприятного инцидента после матча Кубка Франции против "Ренна".
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие
Репетиции парада Победы в Петербурге посетили более 150 тысяч человек
В Петербурге в конце апреля — начале мая прошло почти 40 репетиций, в ходе которых военнослужащие готовились к параду Победы.
Обновлено в 03:38
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард евро
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Пилотом сбитого в Ливии самолёта оказался португалец
Обновлено вчера в 12:17
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35