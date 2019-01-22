Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газГазета.Ru вчера в 01:10
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
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«Дочка» «Газпрома» опровергла сообщение о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне
Ведомостивчера в 18:51
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Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено вчера в 10:41
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров
В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика
Новак назвал абсурдной позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску
Ранее в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов уменьшить сумму иска по транзиту к российскому «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд, если стороны подпишут новый транзитный контракт и газотранспортная система будет использоваться после 2019 года.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика
МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика
Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки
Премьер-министр Дмитрий Медведев перепоручил разработку показателей эффективности работы своих заместителей вице-премьеру Константину Чуйченко и главе Минэкономики Максиму Орешкину.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей
Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика
Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить
К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.
Обновлено вчера в 04:01
Финансы
Курс доллара снизился до 66,26 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 66,26 рубля.
Обновлено вчера в 02:05
Экономика
Минэкономразвития отметило троекратное увеличение инфляции
На ускорении инфляции сказалось увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги на 1,7 процента.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей
Обновлено вчера в 04:40
Энергетика
Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти
Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Visa подсчитала траты россиян за границей на новогодние праздники
«В общем в период 1—10 января 2019 г. россияне потратили за рубежом порядка 20 млрд рублей — это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, и на 4 млрд рублей больше, чем в январе 2017 года», — отмечает компания.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
«Северная верфь» построит для «Норебо» четыре морозильных траулера
Обновлено вчера в 09:34