Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем НовгородеГазета.Ru вчера в 09:09
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой. Об этом сообщает РИА "Новости". Дейч назвал товар "креативом китайских товарищей".
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«Злого умысла не было». Полиция изъяла сувениры со свастикой из магазина в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород on-line09:00
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