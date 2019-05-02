Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем НовгородеГазета.Ru вчера в 09:09

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой. Об этом сообщает РИА "Новости". Дейч назвал товар "креативом китайских товарищей".

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

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