Транспорт
Georgian Airways увеличила число рейсов в Ереван в два разаNews.ru 06:01
С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полётов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван, — заявили в организации.
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Политика
МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»
МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:08
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Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Политика
Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 04:06
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Вайкуле списала на судьбу отсутствие детей в своей жизни
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По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
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Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров
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В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика
Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
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Политика
После брани в адрес Путина с «Рустави 2» начали увольняться сотрудники
После инцидента с нецензурными высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, которые в своей программе позволил журналист Георгий Габуния, с грузинского телеканала «Рустави 2» начали увольняться сотрудники.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Общество
На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы
Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Политика
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12