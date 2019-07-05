Транспорт
Georgian Airways увеличила число рейсов в Ереван в два разаNews.ru 06:01
С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полётов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван, — заявили в организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Авто
Пикап Nissan Navara пережил техническую модернизацию
Пикапы с «полуторной» кабиной теперь могут брать на борт дополнительные 55—95 кг, а «двухкабинники» — 54—114 кг.
Обновлено в 11:43
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Политика
Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Наука
Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику
В опубликованной в журнале Science Advances статье утверждается, что генетика отдельной коровы сильно влияет на состав микроорганизмов в её рубце («первый» желудок в пищеварительной системе жвачных животных, в т. ч. у крупного рогатого скота и овец).
Обновлено 06 июля в 05:10
Общество
Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах
Мэрия Москвы объявила тендер на организацию социологического опроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания.
Обновлено в 11:25
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Московский иммунолог назвала самые аллергенные ягоды
Аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская перечислила наиболее и наименее аллергенные ягоды.
Обновлено в 07:46
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Политика
В Тбилиси начались столкновения участников двух акций
По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Кино
Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»
Обновлено в 10:03
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Наука
Ученым удалось заснять на видео шестижаберную акулу
Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания — на глубинах до 2500 метров, куда не проникает солнечный свет — оставалось тайной.
Обновлено в 11:14
Игры
1 августа планируется выпуск полной версии Xen для Black Mesa
Как утверждают разработчики, появится она уже 1 августа.
Обновлено в 07:05
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Футбол
Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»
В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20