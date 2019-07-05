С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полётов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван, — заявили в организации.

Georgian Airways увеличила число рейсов в Ереван в два раза

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