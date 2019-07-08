Политика
Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странамиИзвестия вчера в 12:34
Рейс Georgian Airways отправился в Москву, MyWay Airlines — в Санкт-Петербург, передает ТАСС. Российские авиакомпании закончили полеты в Грузию или готовятся к последним рейсам. Самолеты S7 и «Уральских авиалиний» вылетели из Тбилиси в Москву и Краснодар, пишет «РИА Новости».
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Политика
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
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Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
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Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.
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Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
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Спорт
Сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту США
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Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
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