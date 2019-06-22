Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в РоссиюРБК 16:18

с чего всё началось

Рейсы из Москвы в Ереван осуществляют несколько российских авиакомпаний. В сообщении Georgian Airways не указывается, с кем именно будет осуществляться транзит. Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня.

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Общество Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.

Политика Россия потребовала от Грузии вернуть долги Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.

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