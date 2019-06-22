Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в РоссиюРБК 16:18

Рейсы из Москвы в Ереван осуществляют несколько российских авиакомпаний. В сообщении Georgian Airways не указывается, с кем именно будет осуществляться транзит. Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня.
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Georgian Airways предложила пассажирам летать в Тбилиси и Москву через Ереван, чтобы обойти запрет на полет в Россию, говорится в сообщении компании в Facebook
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