Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в РоссиюРБК 16:18

с чего всё началось

Рейсы из Москвы в Ереван осуществляют несколько российских авиакомпаний. В сообщении Georgian Airways не указывается, с кем именно будет осуществляться транзит. Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня.

Экономика Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6% В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.

Политика В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Политика Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Авто Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей «Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Политика Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Здоровье Советский спорт. Насколько эффективными были тренажеры родом из СССР? Все советские приспособления для красоты и спорта были довольно эффективными, давали свои результаты и оказались настолько востребованными, что используются в трансформированном виде и сегодня.

Происшествия Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.

Экономика FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Политика В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.

Армия и оружие Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.

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Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего "На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.

Кино «Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.