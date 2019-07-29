Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

с чего всё началось

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Политика Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Общество В Таврическом саду вновь гибнут утки Жители Петербурга жалуются на гибель уток в Таврическом саду.

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Космос Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.

Экономика Фунт стерлингов рекордно обвалился Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.

Футбол «Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» Дармиана По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Происшествия Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Происшествия В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Музыка Rammstein выступит в Москве Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники".

Политика Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Экономика Пятая часть украинцев является трудовыми мигрантами Министерство финансов Украины рассказало о том, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей.

Шоу-бизнес Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.

Гаджеты Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон Напомним, что помимо TikTok, компания ByteDance владеет приложением Musical. y и собственным мессенджером.

Общество Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленным Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лесные пожары в регионе "обычным природным явлением", выразив мнение, что бороться с подобными стихиями не имеет смысла.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Политика Украина отказалась подавать воду в Крым Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.

Политика Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.