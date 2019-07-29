Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФРоссийская газета 08:23
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.
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с чего всё началось
Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.ТАСС05:23
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