Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФРоссийская газета 08:23
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.
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Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.ТАСС05:23
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