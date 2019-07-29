Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

с чего всё началось

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Политика Команда Зеленского отказалась подавать воду в Крым Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на полуостров.

Происшествия В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Авто Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Политика В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Армия и оружие F-35 модернизируют для прорыва российской системы ПВО Благодаря всем корректировками конструкции американская специалисты надеются разрушить барьер ПВО России.

Армия и оружие Япония намерена усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет Глава министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что проведенные КНДР на прошлой неделе пуски ракет малой дальности являются нарушением положений резолюций СБ ООН, и что правительство намерено приложить усилия для усиления возможностей противоракетной обороны страны.

Происшествия Блогершу Мари Софи Хингст нашли мертвой в своей кровати в Дублине Историк из Германии и блогер Мари Софи Хингст, которая заявила, что ее еврейские предки погибли во время Холокоста, была найдена мертвой.

Общество Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Общество Названы востребованные рабочие профессии в России Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.

Политика В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов "Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

Происшествия Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.