Футбол
Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»РИА Новости вчера в 10:35
Владелец румынского "Вииторула" Георги Хаджи заявил, что окончательное решение относительно будущего его сына Яниса будет принято не позднее 12 июля. Ранее СМИ сообщили, что москвичи сделали "Вииторулу" предложение о трансфере 20-летнего хавбека и готовы заплатить 12 миллионов евро.
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Клуб из АПЛ сделал предложение Янису Хаджи, которым интересуется «Спартак»
Спорт день за днемвчера в 06:25
Президент «Вииторула»: «Зарплата Хаджи в „Спартаке“ может стать огромной и превысить 2 млн евро»
Sports.ru10 июля в 17:17
Президент «Вииторула»: Нужно иметь большую смелость, чтобы отвергнуть предложение «Спартака»
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Георге Хаджи — о трансфере сына: «Янис на днях примет окончательное решение»
Sport24.ru10 июля в 18:44
Источник: Хаджи, которым интересовался «Спартак», получил предложение из АПЛ
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:19, Вашингтон
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