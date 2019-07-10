Футбол
Георге Хаджи: Янис примет решение о новом клубе до пятницыСпорт день за днем вчера в 18:45
Экс футболист «Барселоны» и «Реала», а ныне главный тренер «Вииторули» рассказал об уходе капитана команды, своего сына Яниса в другой клуб. Хаджи-млашдим интересовался в том числе «Спартак».
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие
Новейший британский авианосец дал течь
Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол
Футболист расплакался на поле из-за расистских оскорблений
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Зеленский потребовал от Руслана Хомчака - начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ, - всем подразделениям ВСУ, занимающихся обнаружением и ликвидацией диверсионных групп, сосредоточить свои усилия на увеличении активности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии
«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 04:20
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров зарабатывает на рекламе 30 миллионов рублей
Обновлено в 04:23
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
По факту обстрела журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе возбуждено дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Обновлено в 04:14
Технологии
Разработку оборудования для сетей 5G начали в России
Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Происшествия
Подполковник ФСБ арестован в Краснодарском крае
По версии следствия, Константин Николинко 8 лет получал зарплату преподавателя госуниверситета.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев больше не значится среди помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 04:40
Общество
В Швейцарии суд запретил петуху кукарекать по ночам
В Цюрихе суд вынес приговор петуху, который слишком громко кукарекал по ночам, сообщило 10 июля издание Neue Zurcher Zeitung.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50