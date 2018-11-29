Финансы

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Интерфакс
00:34

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее. Подъем Dow Jones и S&P 500 по итогам сессии стал максимальным с марта.
Интерфакс00:34

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Рубль укрепился на фоне смягчения позиции ФРС США

РБК06:05

ФРС притормозит со ставками

Коммерсантъ05:33

Напряжение перед встречей лидеров США и Китая продолжает нарастать

Finam.Ru05:00

Слова Путина и Пауэлла настроили рынок на продажу - FxPro

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На горизонте ближайших торгов по индексу Мосбиржи ориентируемся на 2350-2420 пунктов

ПРАЙМ00:56

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Интерфакс00:34

Процентные ставки в США близки к нейтральному уровню - Пауэлл

Financial One03:30
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

На открытии торгов рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 03:45
Финансы

Акции «Газпрома» растут на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" лидируют в росте на фоне заявлений топ-менеджеров, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:48
Финансы

Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев по МСФО выросла в 4,5 раза

Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев 2018 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 13,8 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:01
Финансы

Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов

Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.
Обновлено в 01:20
Финансы

Чистый долг «Лукойла» за III квартал снизился на 4,7%

Чистый долг "Лукойла" за третий квартал 2018 года снизился на 4,7% по отношению ко второму кварталу, до 194 миллиардов рублей, сообщается в презентации нефтяной компании.
Обновлено в 06:22
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы

На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ

В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы

Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:51
Финансы

ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено в 03:46
Финансы

Биткоин показал стремительный рост более чем на 10%

В прошедшую среду 28 ноября криптовалюта биткоин продемонстрировала рост более чем на 10%.
Обновлено в 03:14
Финансы

В Смольном снова вернулись к бюджету-2019

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города пожелал всем собравшимся безопасного и радостного Нового года и Рождества, после чего вернулся к бюджету Петербурга на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы, который Законодательное собрание приняло в третьем чтении 28 ноября.
Обновлено в 04:08
Финансы

EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%

Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы

ОТП Банк вводит два новых вклада

Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.
Обновлено в 05:49
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы

Прогноз результатов «Аэрофлота» за III кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 10% г/г

29 ноября Аэрофлот объявит финансовые результаты за 3к18 по МСФО.
Обновлено в 03:21
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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