Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла создали благоприятные условия для рынка США. Глава американского регулятора сообщил о том, что текущие процентные ставки находятся на низком уровне, ниже той отметки, которую ФРС считает нейтральной.

Финансы Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года "В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.

Финансы Финансы ВЭБ в III квартале получил прибыль против убытка годом ранее Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в третьем квартале 2018 года составила 6 млрд рублей против убытка 61,9 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности госкорпорации.

Финансы Финансы ЦБ: снижение цен на нефть может усилиться С сентября этого года цена барреля нефти Brent опустилась на 30%, то есть ниже $60 за бочку, уточняет первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на брифинге с журналистами.

Финансы Финансы Акции «Газпрома» растут на корпоративных новостях Акции "Газпрома" лидируют в росте на фоне заявлений топ-менеджеров, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы В Минфине рассказали о планах по размещению евробондов в юанях Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.

Финансы Финансы Парламент Северной Осетии принял в I чтении проект бюджета-2019 Парламент Северной Осетии принял в четверг в первом чтении бюджет республики на 2019 год с дефицитом 53,8 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов региона Алан Дзагоев.

Финансы Финансы Минфин уверен, что в ЕС согласятся на расчеты за энергоносители в евро Европейские компании с удовольствием перейдут на расчеты в евро за энергоносители, решение здесь должен принять уже российский бизнес, который сейчас предпочитает доллар при поставках в Европу, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.

Финансы Финансы Набиуллина рассчитывает на скорое общественное обсуждение ИПК Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассчитывает на скорое общественное обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала.

Финансы Финансы На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.

Финансы Финансы МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.

Финансы Финансы ОТП Банк вводит два новых вклада Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.

Финансы Финансы ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

Финансы Финансы EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12% Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.