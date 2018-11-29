Финансы
Геополитика вновь выходит на первый план
Геополитика вновь выходит на первый планFinam.Ru01:53
Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла создали благоприятные условия для рынка США. Глава американского регулятора сообщил о том, что текущие процентные ставки находятся на низком уровне, ниже той отметки, которую ФРС считает нейтральной.
Finam.Ru01:53
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:08
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 09:20
Финансы
ВЭБ в III квартале получил прибыль против убытка годом ранее
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в третьем квартале 2018 года составила 6 млрд рублей против убытка 61,9 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности госкорпорации.
Обновлено в 09:02
Финансы
ЦБ: снижение цен на нефть может усилиться
С сентября этого года цена барреля нефти Brent опустилась на 30%, то есть ниже $60 за бочку, уточняет первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на брифинге с журналистами.
Обновлено в 07:44
Финансы
Акции «Газпрома» растут на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" лидируют в росте на фоне заявлений топ-менеджеров, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:48
Финансы
В Минфине рассказали о планах по размещению евробондов в юанях
Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.
Обновлено в 08:57
Финансы
Парламент Северной Осетии принял в I чтении проект бюджета-2019
Парламент Северной Осетии принял в четверг в первом чтении бюджет республики на 2019 год с дефицитом 53,8 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов региона Алан Дзагоев.
Обновлено в 08:13
Финансы
Минфин уверен, что в ЕС согласятся на расчеты за энергоносители в евро
Европейские компании с удовольствием перейдут на расчеты в евро за энергоносители, решение здесь должен принять уже российский бизнес, который сейчас предпочитает доллар при поставках в Европу, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.
Обновлено в 09:15
Финансы
Набиуллина рассчитывает на скорое общественное обсуждение ИПК
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассчитывает на скорое общественное обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 09:27
Финансы
На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ
В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
ОТП Банк вводит два новых вклада
Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.
Обновлено в 05:49
Финансы
ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено в 07:21
Финансы
EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%
Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы
Мосбиржа с 3 декабря запускает депозиты с ЦК в долларах и евро для банков
"С 3 декабря 2018 года российские кредитные организации, имеющие доступ на рынок депозитов Московской биржи, смогут размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в долларах и евро по рыночным ставкам биржевого РЕПО в режиме овернайт", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:17