Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла создали благоприятные условия для рынка США. Глава американского регулятора сообщил о том, что текущие процентные ставки находятся на низком уровне, ниже той отметки, которую ФРС считает нейтральной.

Финансы Финансы Россияне отдают почти 8% дохода на платежи по кредитам Долги населения по необеспеченным кредитам выросли с 6,6% ВВП в начале 2017-го до 7,3%, львиная доля выдач пришлась на кредиты наличными, указывают в Центробанке.

Финансы Финансы ЦБР выявил рост чувствительности рынка ОФЗ к продажам нерезидентов Согласно полученным результатам, без учета стрессовых эпизодов дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на величину в 1 миллиард рублей приводит к росту доходности на 0,64 базисного пункта.

Финансы Финансы Индекс «МосБиржи» превысил 2400 пунктов на сигналах от ФРС К 10:25 мск индекс немного опустился и колеблется около отметки 2396 п. п. В США накануне индексы выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.

Финансы Финансы Новикомбанк за девять месяцев заработал 13,8 млрд рублей С января по сентябрь включительно банк заработал 13,8 млрд рублей. За тот же период 2017 года — 3 млрд рублей.

Финансы Финансы На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.

Финансы Финансы Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики Дедолларизация российской экономики уже стартовала.

Финансы Финансы МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.

Финансы Финансы Биткоин показал стремительный рост более чем на 10% В прошедшую среду 28 ноября криптовалюта биткоин продемонстрировала рост более чем на 10%.

Финансы Финансы В Смольном снова вернулись к бюджету-2019 Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города пожелал всем собравшимся безопасного и радостного Нового года и Рождества, после чего вернулся к бюджету Петербурга на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы, который Законодательное собрание приняло в третьем чтении 28 ноября.

Финансы Финансы ОТП Банк вводит два новых вклада Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.

Финансы Финансы EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12% Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.

Финансы Финансы В ВТБ назвали сроки интеграции «ВТБ Страхования» и «Согаза» Полная интеграция «ВТБ Страхования» и «Согаза» произойдёт не ранее, чем через год, об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «Россия зовёт!».

Финансы Финансы Рубль «растерял» ранее достигнутое преимущество Вопреки вчерашним попыткам укрепиться, сегодня, 28 ноября, рубль растерял ранее достигнутое преимущество и демонстрирует негативную динамику и в паре с долларом, и в паре с евро.

Финансы Финансы Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.