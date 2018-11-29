Финансы

Геополитика вновь выходит на первый план
Finam.Ru
01:53

Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла создали благоприятные условия для рынка США. Глава американского регулятора сообщил о том, что текущие процентные ставки находятся на низком уровне, ниже той отметки, которую ФРС считает нейтральной.
Finam.Ru01:53

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ФРС притормозит со ставками

Коммерсантъ05:33

Протоколы заседания ФРС покажут, что ее руководители думают об экономике

ПРАЙМ07:42

Доллар серьезно «похудел» после слов Пауэлла, а рубль цинично воспользовался этим

Profinance.ru03:12

Напряжение перед встречей лидеров США и Китая продолжает нарастать

Finam.Ru05:00

Слова Путина и Пауэлла настроили рынок на продажу - FxPro

Финмаркет02:59

Процентные ставки в США близки к нейтральному уровню - Пауэлл

Financial One03:30

Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили

Expert.ru00:58
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Финансы

Россияне отдают почти 8% дохода на платежи по кредитам

Долги населения по необеспеченным кредитам выросли с 6,6% ВВП в начале 2017-го до 7,3%, львиная доля выдач пришлась на кредиты наличными, указывают в Центробанке.
Обновлено в 07:27
Финансы

ЦБР выявил рост чувствительности рынка ОФЗ к продажам нерезидентов

Согласно полученным результатам, без учета стрессовых эпизодов дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на величину в 1 миллиард рублей приводит к росту доходности на 0,64 базисного пункта.
Обновлено в 07:41
Финансы

Индекс «МосБиржи» превысил 2400 пунктов на сигналах от ФРС

К 10:25 мск индекс немного опустился и колеблется около отметки 2396 п. п. В США накануне индексы выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.
Обновлено в 04:14
Финансы

Новикомбанк за девять месяцев заработал 13,8 млрд рублей

С января по сентябрь включительно банк заработал 13,8 млрд рублей. За тот же период 2017 года — 3 млрд рублей.
Обновлено в 06:51
Финансы

На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ

В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы

Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:51
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы

Биткоин показал стремительный рост более чем на 10%

В прошедшую среду 28 ноября криптовалюта биткоин продемонстрировала рост более чем на 10%.
Обновлено в 03:14
Финансы

В Смольном снова вернулись к бюджету-2019

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города пожелал всем собравшимся безопасного и радостного Нового года и Рождества, после чего вернулся к бюджету Петербурга на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы, который Законодательное собрание приняло в третьем чтении 28 ноября.
Обновлено в 04:08
Финансы

ОТП Банк вводит два новых вклада

Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.
Обновлено в 05:49
Финансы

EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%

Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы

В ВТБ назвали сроки интеграции «ВТБ Страхования» и «Согаза»

Полная интеграция «ВТБ Страхования» и «Согаза» произойдёт не ранее, чем через год, об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «Россия зовёт!».
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

Рубль «растерял» ранее достигнутое преимущество

Вопреки вчерашним попыткам укрепиться, сегодня, 28 ноября, рубль растерял ранее достигнутое преимущество и демонстрирует негативную динамику и в паре с долларом, и в паре с евро.
Обновлено вчера в 08:06
Финансы

Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля

На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы

Мосбиржа с 3 декабря запускает депозиты с ЦК в долларах и евро для банков

"С 3 декабря 2018 года российские кредитные организации, имеющие доступ на рынок депозитов Московской биржи, смогут размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в долларах и евро по рыночным ставкам биржевого РЕПО в режиме овернайт", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:29
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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