Финансы
Геополитика вновь выходит на первый план
Геополитика вновь выходит на первый планFinam.Ru01:53
Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла создали благоприятные условия для рынка США. Глава американского регулятора сообщил о том, что текущие процентные ставки находятся на низком уровне, ниже той отметки, которую ФРС считает нейтральной.
Finam.Ru01:53
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Финансы
Россияне отдают почти 8% дохода на платежи по кредитам
Долги населения по необеспеченным кредитам выросли с 6,6% ВВП в начале 2017-го до 7,3%, львиная доля выдач пришлась на кредиты наличными, указывают в Центробанке.
Обновлено в 07:27
Финансы
ЦБР выявил рост чувствительности рынка ОФЗ к продажам нерезидентов
Согласно полученным результатам, без учета стрессовых эпизодов дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на величину в 1 миллиард рублей приводит к росту доходности на 0,64 базисного пункта.
Обновлено в 07:41
Финансы
Индекс «МосБиржи» превысил 2400 пунктов на сигналах от ФРС
К 10:25 мск индекс немного опустился и колеблется около отметки 2396 п. п. В США накануне индексы выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.
Обновлено в 04:14
Финансы
Новикомбанк за девять месяцев заработал 13,8 млрд рублей
С января по сентябрь включительно банк заработал 13,8 млрд рублей. За тот же период 2017 года — 3 млрд рублей.
Обновлено в 06:51
Финансы
На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ
В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы
Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики
Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:51
Финансы
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
Биткоин показал стремительный рост более чем на 10%
В прошедшую среду 28 ноября криптовалюта биткоин продемонстрировала рост более чем на 10%.
Обновлено в 03:14
Финансы
В Смольном снова вернулись к бюджету-2019
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города пожелал всем собравшимся безопасного и радостного Нового года и Рождества, после чего вернулся к бюджету Петербурга на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы, который Законодательное собрание приняло в третьем чтении 28 ноября.
Обновлено в 04:08
Финансы
ОТП Банк вводит два новых вклада
Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов.
Обновлено в 05:49
Финансы
EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%
Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы
В ВТБ назвали сроки интеграции «ВТБ Страхования» и «Согаза»
Полная интеграция «ВТБ Страхования» и «Согаза» произойдёт не ранее, чем через год, об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «Россия зовёт!».
Обновлено вчера в 10:51
Финансы
Рубль «растерял» ранее достигнутое преимущество
Вопреки вчерашним попыткам укрепиться, сегодня, 28 ноября, рубль растерял ранее достигнутое преимущество и демонстрирует негативную динамику и в паре с долларом, и в паре с евро.
Обновлено вчера в 08:06
Финансы
Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля
На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы
Мосбиржа с 3 декабря запускает депозиты с ЦК в долларах и евро для банков
"С 3 декабря 2018 года российские кредитные организации, имеющие доступ на рынок депозитов Московской биржи, смогут размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в долларах и евро по рыночным ставкам биржевого РЕПО в режиме овернайт", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:29