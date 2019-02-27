Военные действия в Азии спровоцировали снижение Dow Jones и NASDAQРБК вчера в 09:23

Свои действия инвесторы будут сегодня корректировать по мере выхода отчетностей нефтяной компании Chesapeake Energy, производителя продуктов питания Campbell Soup, производителя одежды L Brands, финансово-технологической компании Square, нефтяной корпорации Apache, производителя компьютеров и принтеров HP Inc. и других компаний.

Военные действия в Азии спровоцировали снижение Dow Jones и NASDAQ

Политика Дональд Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогами саммита в Ханое.

Экономика ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.

Экономика Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.

Происшествия В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.

Экономика Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.

Общество Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Политика В Сети обсуждают инцидент с Порошенко в Запорожье Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Политика Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.

Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о погибшей девочке В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Политика Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

Общество В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.

Единоборства Скончался боец ММА Аркадий Лисин Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.

Происшествия Пропавшие из «китовой тюрьмы» в Приморье белухи могли сбежать Справка "РГ" В бухте Средняя под Находкой, которую зоологи назвали "китовой тюрьмой", изначально содержалось 90 белух и 11 косаток, отловленных предположительно для продажи в Китай.

Политика Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Спорт В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником Федерация лыжных гонок Казахстана пока не собирается комментировать ситуацию с задержанием казахстанского лыжника Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает РИА "Новости".

Экономика S7 Space подала в суд на РКК «Энергия» Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».

Общество Геологи нашли в Калифорнии семь опасных для населения вулканов Геологическая служба США заявила, что семь вулканов в Калифорнии активны и представляют значительную угрозу для территории, на которой проживают или ежедневно находятся почти 200 тысяч человек, сообщается на сайте организации.

Политика Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.