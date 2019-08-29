Футбол
РИА Новости«Гент» вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты бельгийского "Гента" сыграли вничью с хорватской "Риекой" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.
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«Рейнджерс» Джеррарда дома дожал «Легию» и пробился в групповую стадию ЛЕ
ProstoProSportвчера в 16:50
«Рейнджерс» Джеррарда и «Вулверхэмптон» пробились в групповой этап Лиги Европы
Sportbox.RUвчера в 16:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Зеленский пока не помиловал участвующих в обмене россиян
Президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал россиян, которые участвуют в процессе обмена удерживаемыми лицами между РФ и украинской стороной.
ФАН 03:31
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Здоровье
ФАС согласовала новый проект Стратегии здорового образа жизни
ФАС рассмотрела доработанный проект "Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года и согласовывает его в представленной редакции".
Будущее России. Национальные проекты 02:17
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Кино
Россияне выбрали самые лучшие отечественные фильмы
KrasNews.com вчера в 23:30
Армия и оружие
Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах
Гендиректор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что следующей областью военных действий станет космос.
Известия вчера в 20:57
Футбол
«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА
Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
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Политика
Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами
Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы.
Ведомости 02:54
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить госпереворот
Экс-глава Украины Петр Порошенко готовит госпереровот, заявила в личной переписке депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая.
URA.Ru вчера в 13:32
Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Технологии
Росгвардия берет под охрану первую в мире плавучую АЭС на Чукотке
Росгвардия в сентябре этого года возьмет под охрану первый и единственный в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", который находится на Чукотке.
ТАСС 02:40
Здоровье
Медики перечислили причины появления внезапной усталости
Из-за недостатка отдыха организм может недополучать витамины. Усталость может являться сигналом опасных нарушений в организме.
ФедералПресс 03:11
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Авто
В России предложили изменить начисление транспортного налога
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога.
Комсомольская правда вчера в 07:02
Футбол
Роналду и Неймар подрались на световых мечах в средневековых костюмах и париках (видео)
По сюжету Роналду и Неймар дерутся то на шпагах, то на световых мечах — в зависимости от предпочтений зрителей.
Матч ТВ 03:05
Технологии
Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте
Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:54
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Финансы
Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню
Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» предупреждают, что уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян поднялся до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года.
Росбалт 02:36
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Армия и оружие
Во Франции потребовали возобновить торговлю вооружениями с Россией
По словам парламентария, Париж продает самолеты, вертолёты, корабли, танки и другие виды вооружений Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 02:33
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Политика
Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине
Вечерний курьер вчера в 16:08
Армия и оружие
Шесть стран хотят купить российский ударный вертолет «Ночной охотник»
Шесть иностранных заказчиков прислали заявки на покупку российского ударного вертолета Ми-28НЭ ("Ночной охотник") с 2015 года.
Будущее России. Национальные проекты 03:24